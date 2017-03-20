До кінця року Росія переправить три нових субмарини в Чорне море
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Росія планує до кінця року переправити на Чорноморський флот три нових неатомних підводних човни, оснащених крилатими ракетами, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що у Чорному морі вже є три субмарини з проекту 636.3, за словами офіційного представника флоту В’ячеслава Трухачова.
“До кінця 2017 року очікується прибуття ще трьох аналогічних субмарин, які називаються “Краснодар”, “Колпино” і “Великий Новгород,” — сказав представник флоту.
Як повідомляв УНН, командування ЗС РФ продовжує випробування бойових систем нових підводних човнів, які будуть введені до складу Чорноморського флоту.