До конца года Россия переправит три новых субмарины в Черное море

Отмечается, что в Черном море уже есть три субмарины из проекта 636.3, по словам официального представителя флота Вячеслав Трухачев.

"До конца 2017 года можно ожидать прибытие еще трех аналогичных субмарин, которые называются "Краснодар","Колпино" и "Великий Новгород", - сказал представитель флота.

Как сообщал УНН, командование ВС РФ продолжает испытание боевых систем новых подводных лодок, которые будут введены в состав Черноморского флота.