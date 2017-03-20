До конца года Россия переправит три новых субмарины в Черное море
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Россия планирует до конца года переправить на Черноморский флот три новых неатомных подводных лодки, оснащенных крылатыми ракетами, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в Черном море уже есть три субмарины из проекта 636.3, по словам официального представителя флота Вячеслав Трухачев.
"До конца 2017 года можно ожидать прибытие еще трех аналогичных субмарин, которые называются "Краснодар","Колпино" и "Великий Новгород", - сказал представитель флота.
Как сообщал УНН, командование ВС РФ продолжает испытание боевых систем новых подводных лодок, которые будут введены в состав Черноморского флота.