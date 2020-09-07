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До кінця року очікується 3 млрд гривень надходжень від приватизації – Гетманцев

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. В Україні до кінця року очікується 3 млрд гривень від приватизації. Зокрема, від Кабінету Міністрів очікується перелік підприємств, що не підлягають приватизації. Про це в ефірі одного із телеканалів повідомив народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.

До кінця року очікується 3 млрд гривень надходжень від приватизації – Гетманцев

“До кінця року ми очікуємо понад 3 млрд надходжень від приватизації. "Ковідівськими" законами ми заблокували велику приватизацію до кінця карантину, але все інше може приватизуватися. Ми, можливо, не будемо бачити гучних кейсів, як успішна приватизація готелю „Дніпро“... Тим не менш, приватизація буде, приватизація здійснюється і досить жваво готуються об’єкти до приватизації. Ми також від Кабінету Міністрів очікуємо перелік підприємств, що не підлягають приватизації”, — зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна.

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