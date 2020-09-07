До кінця року очікується 3 млрд гривень надходжень від приватизації – Гетманцев

“До кінця року ми очікуємо понад 3 млрд надходжень від приватизації. "Ковідівськими" законами ми заблокували велику приватизацію до кінця карантину, але все інше може приватизуватися. Ми, можливо, не будемо бачити гучних кейсів, як успішна приватизація готелю „Дніпро“... Тим не менш, приватизація буде, приватизація здійснюється і досить жваво готуються об’єкти до приватизації. Ми також від Кабінету Міністрів очікуємо перелік підприємств, що не підлягають приватизації”, — зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна.