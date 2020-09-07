К концу года ожидается 3 млрд гривен поступлений от приватизации - Гетманцев

“До конца года мы ожидаем более 3 млрд поступлений от приватизации. „Ковидными“ законами мы заблокировали большую приватизацию до конца карантина, но все остальное может приватизироваться. Мы, возможно, не будем видеть громких кейсов, как успешная приватизация гостиницы „Днепр“ ... Тем не менее, приватизация будет, приватизация осуществляется и довольно живо готовятся объекты к приватизации. Мы также от Кабинета Министров ожидаем перечень предприятий, не подлежащих приватизации”, — отметил он.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества” по парламентского контроля за приватизацией государственного имущества.