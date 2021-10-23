До кінця поточної доби 9% киян мають отримати опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сьогодні до кінця поточної доби домівки 9% киян мають підключити до опалення. Про це інформує КП “Київтеплоенерго”, передає УНН.
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Зазначається, що сьогодні до кінця доби планують підключити близько 9% житлового фонду в зоні обслуговування Київтеплоенерго.
Заклади соціальної сфери мали змогу підключатися до опалення за індивідуальними заявками їх керівництва з 1 жовтня (згідно з розпорядженням КМДА № 2092). Станом на ранок 23 жовтня тепло вже отримують 84% (383) школи, 95,9% (513) дитячих садочків, а також 50,5% (165) лікувальних закладів.
Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками управителів будинків.
Додамо
У Києві через зростання вартості газу змінилися тарифи для комерційних та бюджетних установ. У КМДА запевняють, що тарифи на тепло для населення залишилися незмінними. Нові тарифи встановлено для трьох категорій споживачів: бюджетних і комерційних установ, а також релігійних організацій.