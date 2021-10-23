До конца текущих суток 9% киевлян должны получить отопление

Детали

Отмечается, что сегодня до конца суток планируют подключить около 9% жилого фонда в зоне обслуживания Киевтеплоэнерго.

Учреждения социальной сферы имели возможность подключаться к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства с 1 октября (согласно распоряжению КГГА № 2092). По состоянию на утро 23 октября тепло уже получают 84% (383) школы, 95,9% (513) детских садов, а также 50,5% (165) лечебных учреждений.

Дома, получают тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам управляющих домов.

Добавим

В Киеве из-за роста стоимости газа изменились тарифы для коммерческих и бюджетных учреждений. В КГГА уверяют, что тарифы на тепло для населения остались неизменными. Новые тарифы установлены для трех категорий потребителей: бюджетных и коммерческих учреждений, а также религиозных организаций.