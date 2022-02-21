До кінця лютого Землю накриють магнітні бурі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Дві магнітні бурі накриють Землю в останній тиждень лютого. За інформацією Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, погіршення геомагнітної ситуації почнеться у вівторок, 22 лютого. Хвилі досягнуть четвертого рівня, передає УНН.
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23 лютого, фахівці прогнозують пік магнітних бур, ситуація погіршиться до червоного рівня, G1.
24 лютого магнітна буря піде на спад, але весь день очікується її вплив на Землю. У стабільний стан магнітосфера повернеться тільки до 25 лютого.
Також очікується, що на початку березня відбудеться ще одна затяжна і сильна магнітна буря.
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Магнітні бурі небезпечні в першу чергу для тих, хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця.
Вони нерідко супроводжуються головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, перепадами тиску. Вчені пов'язують це з тим, що при коливаннях магнітного поля сповільнюється капілярний кровообіг і настає кисневе голодування тканин.