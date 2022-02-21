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15 марта, 19:03 • 85127 просмотра

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К концу февраля Землю накроют магнитные бури

К концу февраля Землю накроют магнитные бури

Киев • УНН

 • 230003 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Две магнитные бури накроют Землю в последнюю неделю февраля. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ухудшение геомагнитной ситуации начнется во вторник, 22 февраля. Волны достигнут четвертого уровня, передает УНН.

Детали

23 февраля, специалисты прогнозируют пик магнитных бурь, ситуация ухудшится до красного уровня G1.

24 февраля магнитная буря пойдет на убыль, но весь день ожидается ее воздействие на Землю. В стабильное состояние магнитосфера вернется только к 25 февраля.

Также ожидается, что в начале марта произойдет еще одна затяжная и сильная магнитная буря.

Дополнительно

Магнитные бури опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца.

Они нередко сопровождаются головной болью, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, перепадами давления. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

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