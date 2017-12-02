До кінця доби у Києві прогнозують до 6 см снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. До кінця цієї доби у столиці прогнозується сильний мокрий сніг та очікується утворення снігового покриву до 6 см. Про це повідомляє КМДА із посиланням на Український гідрометцентр, передає УНН.
"До кінця доби 2 грудня у столиці очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, висотою 4-6 см, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
У КМДА закликали пішоходів та автомобілістів дотримуватися правил безпеки.
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"Управління з питань надзвичайних ситуацій просить киян бути обережними під час пересування містом із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні на більшості території України очікуються мокрий сніг і дощ.