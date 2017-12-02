До конца суток в Киеве прогнозируют до 6 см снега
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. К концу суток в столице прогнозируется сильный мокрый снег и ожидается образование снежного покрова до 6 см. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр, передает УНН.
"До конца суток 2 декабря в столице ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, высотой 4-6 см, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
В КГГА призвали пешеходов и автомобилистов соблюдать правила безопасности.
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"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций просит киевлян быть осторожными во время передвижения по городу с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня на большинстве территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь.