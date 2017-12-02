До конца суток в Киеве прогнозируют до 6 см снега

"До конца суток 2 декабря в столице ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, высотой 4-6 см, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

В КГГА призвали пешеходов и автомобилистов соблюдать правила безопасности.

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"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций просит киевлян быть осторожными во время передвижения по городу с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня на большинстве территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь.