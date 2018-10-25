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До кінця 2019 року систему НАССР мають впровадити понад 200 тис. підприємств харчової промисловості

До кінця 2019 року систему НАССР мають впровадити понад 200 тис. підприємств харчової промисловості

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. До кінця 2019 року понад 200 тисяч суб’єктів господарювання, які працюють у сфері виробництва й обігу харчових продуктів, мають впровадити систему НАССР. Про це зазначив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.

“До кінця 2019 року понад 200 тисяч суб’єктів господарювання — тобто всі оператори ринку, які працюють у сфері виробництва та обігу харчових продуктів, мають впровадити систему НАССР”, — заявив Лапа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: в Україні понад 400 підприємств запровадили систему контролю НАССР

Він додав, що завдяки аналізу критичних та потенційно небезпечних точок виробництва, впроваджуючи принципи НАССР, оператор ринку підвищує безпечність продуктів харчування, які він виробляє чи постачає. Це дає змогу підвищити якість українських продуктів харчування та відкрити нові ринки збуту для української продукції, підкреслив очільник Держпродспоживслужби.

Як писав УНН, наявність сертифікату НАССР не звільняє підприємство від перевірки.

Також нагадаємо, на переконання депутата Сергія Тригубенка, стандарти НАССР здатні значно мінімізувати ризики отруєння споживачів неякісними продуктами.

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