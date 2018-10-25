К концу 2019 года систему НАССР должны внедрить более 200 тыс. предприятий пищевой промышленности
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. К концу 2019 года более 200 тысяч субъектов хозяйствования, работающих в сфере производства и оборота пищевых продуктов, должны внедрить систему НАССР. Об этом заявил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
“До конца 2019 года более 200 тысяч субъектов хозяйствования — то есть все операторы рынка, работающие в сфере производства и оборота пищевых продуктов, должны внедрить систему НАССР”, — заявил Лапа.
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Он добавил, что благодаря анализу критических и потенциально опасных точек производства, внедряя принципы НАССР, оператор рынка повышает безопасность продуктов питания, которые он производит или поставляет. Это позволяет повысить качество украинских продуктов питания и открыть новые рынки сбыта для украинской продукции, подчеркнул глава Госпродпотребслужбы.
Как писал УНН, наличие сертификата НАССР не освобождает предприятие от проверки.
Также напомним, по убеждению депутата Сергея Тригубенко, стандарты НАССР способны значительно минимизировать риски отравления потребителей некачественными продуктами.