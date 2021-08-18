До Гааги направили вже понад 20 повідомлень про злочини на окупованих територіях України

Цитата:

“Всього до Міжнародного кримінального суду спрямовано 21 повідомлення про вчинення злочинів та порушення норм міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права на окупованих територіях України”, — розповіла Щербак.

Доповнення

До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду лише нещодавно спрямували чергове повідомлення стосовно злочинів проти культурної спадщини у тимчасово окупованому Криму. Також було інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду щодо фактів переслідування РФ журналістів в окупованому Криму.

Додамо

7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова. Незаконна спроба анексії АР Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності, вказували у МЗС.