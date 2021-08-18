До Гааги направили вже понад 20 повідомлень про злочини на окупованих територіях України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду всього спрямовано 21 повідомлення про вчинення злочинів на окупованих територіях України. Про це під час брифінгу повідомила прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Юлія Щербак, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Всього до Міжнародного кримінального суду спрямовано 21 повідомлення про вчинення злочинів та порушення норм міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права на окупованих територіях України”, — розповіла Щербак.
Доповнення
До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду лише нещодавно спрямували чергове повідомлення стосовно злочинів проти культурної спадщини у тимчасово окупованому Криму. Також було інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду щодо фактів переслідування РФ журналістів в окупованому Криму.
Додамо
7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова. Незаконна спроба анексії АР Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності, вказували у МЗС.