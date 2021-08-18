В Гаагу направили уже более 20 сообщений о преступлениях на оккупированных территориях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Офис прокурора Международного уголовного суда всего направлено 21 сообщение о совершении преступлений на оккупированных территориях Украины. Об этом во время брифинга сообщила прокурор отдела Офиса Генерального прокурора Юлия Щербак, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Всего в Международный уголовный суд направлено 21 сообщение о совершении преступлений и нарушении норм международного гуманитарного права, международного уголовного права на оккупированных территориях Украины", - рассказала Щербак.
Дополнение
В Офис прокурора Международного уголовного суда только недавно направили очередное сообщение в отношении преступлений против культурного наследия во временно оккупированном Крыму. Также было информационное сообщение в Международный уголовный суд по фактам преследования РФ журналистов в оккупированном Крыму.
Добавим
7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее развертывание вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности, указывали в МИД.