До Дня знань на порталі "Дія" з’явилась підбірка із 11 освітніх серіалів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На порталі "Дія.Цифрова освіта" до Дня знань з’явилась підбірка із 11 освітніх серіалів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал "Дія".
"11 освітніх серіалів до Дня знань: батькам, школярам і вчителям від "Дія.Цифрова освіта", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, підбірка вміщує такі серіали:
▪️ інтерактивне навчання: курси для вчителів;
▪️ про безпеку дітей в інтернеті;
▪️ якщо дитина планує розпочати YouTube-канал, вести TikTok, Instagram і Facebook;
▪️ про цифрову фінансову грамотність;
▪️ про сучасне резюме і пошук роботи онлайн;
▪️ про надійні паролі.
Ці серіали складаються з кількох серій, призначені для певної аудиторії, і в описі до них вказано, чому можна навчитись після перегляду. Тривалість роликів також варіюється.
Нагадаємо, Федоров анонсував запуск 10 нових послуг у сервісі "Дія".