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До Дніпра доставили поранених та травмованих під Авдіївкою військових

До Дніпра доставили поранених та травмованих під Авдіївкою військових

Київ • УНН

 • 13971 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. До Дніпра сьогодні евакуювали поранених та травмованих під час обстрілу під Авдіївкою військових. Про це на своїй сторінці в соцмережі “Facebook” написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає УНН.

“Сьогодні в Дніпро залізничним транспортом евакуйовані один поранений і один травмований, напередодні під час обстрілу під Авдіївкою, Захисники, також декілка хворих. Стан задовільний”, — повідомила вона.

Вона зазначила, що військовим вертольотом був евакуйований захисник з інфарктом. Чоловік не звертався до військових медиків і терпів біль в грудині чотири доби. Також вказується, що захисник в свідомості, направлений в обласний кардіоцентр, стан важкий.

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