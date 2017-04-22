До Дніпра доставили поранених та травмованих під Авдіївкою військових
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. До Дніпра сьогодні евакуювали поранених та травмованих під час обстрілу під Авдіївкою військових. Про це на своїй сторінці в соцмережі “Facebook” написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає УНН.
“Сьогодні в Дніпро залізничним транспортом евакуйовані один поранений і один травмований, напередодні під час обстрілу під Авдіївкою, Захисники, також декілка хворих. Стан задовільний”, — повідомила вона.
Вона зазначила, що військовим вертольотом був евакуйований захисник з інфарктом. Чоловік не звертався до військових медиків і терпів біль в грудині чотири доби. Також вказується, що захисник в свідомості, направлений в обласний кардіоцентр, стан важкий.