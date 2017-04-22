В Днепр доставили раненых и травмированных под Авдеевкой военных

“Сегодня в Днепр железнодорожным транспортом эвакуированы один раненый и один травмированный, накануне во время обстрела в Авдеевке, защитники, также несколько больных. Состояние удовлетворительное”, — сообщила она.

Она отметила, что военным вертолетом был эвакуирован защитник с инфарктом. Человек не обращался к военным медикам и терпел боль в грудине четверо суток. Также указывается, что защитник в сознании, направленный в областной кардиоцентр, состояние тяжелое.