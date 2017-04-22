В Днепр доставили раненых и травмированных под Авдеевкой военных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. К Днепру сегодня эвакуировали раненых и травмированных во время обстрела в Авдеевке военных. Об этом на своей странице в соцсети “Facebook” написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает УНН.
“Сегодня в Днепр железнодорожным транспортом эвакуированы один раненый и один травмированный, накануне во время обстрела в Авдеевке, защитники, также несколько больных. Состояние удовлетворительное”, — сообщила она.
Она отметила, что военным вертолетом был эвакуирован защитник с инфарктом. Человек не обращался к военным медикам и терпел боль в грудине четверо суток. Также указывается, что защитник в сознании, направленный в областной кардиоцентр, состояние тяжелое.