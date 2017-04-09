До Дніпра доставили поранених і хворих військових
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 9 квітня. УНН. До Дніпра доправили поранених та хворих бійців АТО. Про це на своїй сторінці в соцмережі “Facebook” написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає УНН-Центр.
“Сьогодні військовим вертольотом до Дніпра евакуйовані один поранений і хворі Захисники. Одне Сонечко направлене команді Сергія Риженко (Дніпропетровська лікарня ім. І.І. Мечникова — ред.) на дослідження, інші — у військовий госпіталь. Всі Захисники в свідомості, стан стабільний”, — повідомила Т.Губа.