К Днепру доставили раненых и больных военных

“Сегодня военным вертолетом к Днепру эвакуированы один раненый и больные Защитники. Одно Солнышко направлено команде Сергея Рыженко (Днепропетровская больница им. И.И. Мечникова — ред.) На исследования, другие — в военный госпиталь. Все Защитники в сознании, состояние стабильное”, — сообщила Т.Губа.