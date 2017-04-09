К Днепру доставили раненых и больных военных
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 9 апреля. УНН. К Днепру доставили раненых и больных бойцов АТО. Об этом на своей странице в соцсети “Facebook” написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает УНН-Центр .
“Сегодня военным вертолетом к Днепру эвакуированы один раненый и больные Защитники. Одно Солнышко направлено команде Сергея Рыженко (Днепропетровская больница им. И.И. Мечникова — ред.) На исследования, другие — в военный госпиталь. Все Защитники в сознании, состояние стабильное”, — сообщила Т.Губа.