До дитсадків Чернівців поставляли фальсифікований сир — прокуратура

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Прокуратурою Чернівецької області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора одного з підприємств, який через неналежне виконання своїх службових обов’язків допустив постачання до садочків міста неякісних продуктів харчування. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Чернівецької області, передає УНН.