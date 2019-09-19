До дитсадків Чернівців поставляли фальсифікований сир — прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Прокуратурою Чернівецької області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора одного з підприємств, який через неналежне виконання своїх службових обов’язків допустив постачання до садочків міста неякісних продуктів харчування. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Чернівецької області, передає УНН.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2018 року управлінням освіти Чернівецької міської ради, за результатами відкритих торгів, укладено договір з підприємством, яке запропонувало найвигіднішу пропозицію, про закупівлю товару за бюджетні кошти, а саме кисломолочного сиру для потреб дошкільних навчальних закладів міста, який за якістю має відповідати вимогами Держстандарту України до даного продукту харчування”, — йдеться у повідомленні.
Натомість, у порушення умов укладеного договору та Законів України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, “Про молоко та молочні продукти”, підприємство постачало до дитсадків сир, який відповідно до висновку експертизи харчових продуктів виявився фальсифікатом.
“Споживання такого продукту є небезпечним для здоров’я, оскільки через високий рівень транс-ізомерів і накопичення їх в організмі може спричинити серцево-судинні, онкологічні та інші важкі захворювання”, — зазначили у прокуратурі.
У пресцентрі заявиви, що внаслідок неправомірних дій директора підприємства управлінню освіти Чернівецької міської ради спричинено збитків на суму понад 1,5 млн грн.
У ході досудового розслідування стосовно директора підприємства — постачальника товару обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з метою забезпечення відшкодування спричинених збитків накладено арешт на належне йому майно.
Нагадаємо, на Хмельниччині виявили фальсифікований алкоголь на майже 1 млн грн.