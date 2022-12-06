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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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До держбюджету не надходили кошти від націоналізації російських банків

До держбюджету не надходили кошти від націоналізації російських банків

Київ • УНН

 • 852003 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. До державного бюджету не надходили кошти від примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів. Про це йдеться у відповіді Державної казначейської служби України на запит групи аналітиків Trap Aggressor, передає УНН.

Деталі

Йдеться про кошти від націоналізації корпоративних прав та фінансових активів в українських дочірніх компаній “Сбербанку” і “Веб.РФ” (“Міжнародного резервного банку” та “Промінвестбанку”), за рішенням РНБО від 11 травня 2022 року.

Цитата

“Наказом МФУ № 11 (Міністерство фінансів України – ред.) передбачено код класифікації доходів бюджету 21085000 “Надходження коштів, пов’язаних з виконанням норм Закону України “Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів”. Станом на 10.11.2022 надходження за даним кодом відсутні,” – повідомили у казначействі.

Наголошується, що конфіскація російського майна під час війни повинна відбуватися проактивно, а кошти від неї оперативно надсилатися на підтримку ЗСУ. Окрім цього, важливо, щоб уряд систематично звітував про вилучене майно росіян та отримані від його продажу чи управління кошти.

Нагадаємо

26 жовтня поточного року Президент Володимир Зеленський підписав закон про націоналізацію системних банків в умовах війни.

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