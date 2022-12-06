В госбюджет не поступали средства от национализации российских банков

Детали

Речь идет о средствах от национализации корпоративных прав и финансовых активов у украинских дочерних компаний “Сбербанка” и “Веб.РФ” (“Международного резервного банка” и “Проминвестбанка”), по решению СНБО от 11 мая 2022 года.

Цитата

“Приказом МФУ № 11 (Министерство финансов Украины – ред.) предусмотрен код классификации доходов бюджета 21085000 “Поступление средств, связанных с исполнением норм Закона Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов”. По состоянию на 10.11.2022 года поступления по данному коду отсутствуют,” – сообщили в казначействе.

Отмечается, что конфискация российского имущества во время войны должна происходить проактивно, а средства от нее оперативно направляться в поддержку ВСУ. Кроме того, важно, чтобы правительство систематически отчитывалось об изъятом имуществе россиян и полученных от его продажи или управлении средства.

Напомним

26 октября текущего года Президент Владимир Зеленский подписал закон о национализации системных банков в условиях войны.