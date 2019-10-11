До держбюджету конфіскують понад 1 млн грн з виборчого фонду Гриценка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. До держбюджету конфіскують більше 1 млн грн внеску, здійсненого з порушенням до виборчого фонду Анатолія Гриценка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Національне агенство з питань запобігання корупції, передає УНН.
"Деражнянський районний суд Хмельницької області ухвалив рішення про конфіскацію 1 150 000 грн внеску, здійсненого з порушенням на підтримку кандидата на пост Президента України Анатолія Гриценка", - йдеться в повідомленні.
Так, суд визнав особу винною із застосуванням штрафу у 1190 грн та конфіскації на користь держави всієї суми внеску.
"Факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП, а саме надання добровільного внеску до виборчого фонду кандидата на пост Президента України Анатолія Гриценка з порушенням встановленого законом порядку надання внеску (наявність податкового боргу на момент здійснення внеску), виявлено за результатами аналізу фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата", - йдеться в повідомленні.
Постанова суду набрала законної сили.
Нагадаємо, проект Державного бюджету на наступний рік буде внесений на розгляд ВРУ в першому читанні 18 жовтня.