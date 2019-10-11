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В госбюджет конфискуют более 1 млн грн из избирательного фонда Гриценко

Киев • УНН

 • 14436 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В госбюджет конфискуют больше 1 млн грн взноса, осуществленного с нарушением в избирательный фонд Анатолия Гриценко. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает УНН.

В госбюджет конфискуют более 1 млн грн из избирательного фонда Гриценко

"Деражнянский районный суд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1 150 000 грн взноса, осуществленного с нарушением в поддержку кандидата на пост Президента Украины Анатолия Гриценко", - говорится в сообщении.

Так, суд признал лицо виновным с применением штрафа в 1190 грн и конфискацией в пользу государства всей суммы вклада.

"Факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 212-15 КУоАП, а именно предоставление добровольного взноса в избирательный фонд кандидата на пост Президента Украины Анатолия Гриценко с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса (наличие налогового долга на момент осуществления взноса), обнаружен по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата", - говорится в сообщении.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, проект Государственного бюджета на следующий год будет внесен на рассмотрение ВРУ в первом чтении 18 октября.

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