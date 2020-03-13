До Чернівців привезли тест-системи для діагностики коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. До Чернівецької області вже надійшли тест-системи для діагностики коронавірусу СОVID-19, які використовуються у лабораторному центрі. Також сьогодні очікують на швидкі тести. Про це журналісту УНН повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.
"Тест-системи ми сьогодні очікуємо двох типів, перший - це швидкі тести, які надійдуть з години на годину та другий - це тест-системи, які використовуються у лабораторному центрі, які вже надійшли", - сказала Гусак.
Нагадаємо, станом на вечір четверга, 12 березня, Чернівці поки не отримували тест-системи для діагностики коронавірусу СОVID-19.
Як повідомлялося в УНН, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Нагадаємо, у Чернівцях зафіксовано перший випадок коронавірусу в Україні.