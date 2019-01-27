До Бортницької станції аерації прилетіли лебеді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. До розсіюючих випусків Бортницької станції аерації прилетіли лебеді. Про це повідомляє "Київводоканал" на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ось така краса в нас на розсіювачих випусках Бортницької станції аерації. А ще багато качок та інших водо плаваючих", - написали в повідомленні.
Як повідомляв УНН, щигликів, яких незаконно намагалися вивезти з України напередодні, випустять на волю.
Нагадаємо, через пункт пропуску "Бориспіль" іноземець намагався за підробними документами незаконно вивезти до Йорданії партію живих птахів.