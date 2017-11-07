До безконтактного розрахунку за паливо вдається більше тисячі клієнтів WOG щодня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У квітні клієнти мережі АЗК WOG отримали можливість розраховуватися за паливо через унікальний сервіс WOG PAY. Сьогодні кількість таких безконтактних транзакцій досягає близько тисячі в день. Про це УНН повідомили в компанії WOG.
У WOG відзначили, що сервіс WOG PAY користується все більшою популярністю серед водіїв, а клієнтів вдаються до безконтактного розрахунку все більше і більше.
Нагадаємо, сьогодні WOG пропонує користувачам WOG PAY значні знижки на паливо.
Як повідомляв УНН, WOG запускає на своїх заправках розрахунок смартфоном за допомогою Android Pay.