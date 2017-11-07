До безконтактного розрахунку за паливо вдається більше тисячі клієнтів WOG щодня

У WOG відзначили, що сервіс WOG PAY користується все більшою популярністю серед водіїв, а клієнтів вдаються до безконтактного розрахунку все більше і більше.

Нагадаємо, сьогодні WOG пропонує користувачам WOG PAY значні знижки на паливо.

Як повідомляв УНН, WOG запускає на своїх заправках розрахунок смартфоном за допомогою Android Pay.