К бесконтактному расчету за топливо прибегает более тысячи клиентов WOG ежедневно
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В апреле клиенты сети АЗК WOG получили возможность рассчитываться за топливо через уникальный сервис WOG PAY. Сегодня количество таких бесконтактных транзакций достигает около тысячи в день. Об этом УНН сообщили в компании WOG.
В WOG отметили, что сервис WOG PAY пользуется все большей популярностью среди водителей, а клиентов прибегающих к бесконтактному расчету становиться все больше и больше.
Напомним, сегодня WOG предлагает пользователям WOG PAY значительные скидки на топливо.
Как сообщал УНН, WOG запускает на своих заправках расчет смартфоном с помощью Android Pay.