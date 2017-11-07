К бесконтактному расчету за топливо прибегает более тысячи клиентов WOG ежедневно

В WOG отметили, что сервис WOG PAY пользуется все большей популярностью среди водителей, а клиентов прибегающих к бесконтактному расчету становиться все больше и больше.

Напомним, сегодня WOG предлагает пользователям WOG PAY значительные скидки на топливо.

Как сообщал УНН, WOG запускает на своих заправках расчет смартфоном с помощью Android Pay.