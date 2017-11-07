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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 38763 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 106361 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 99281 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102847 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102472 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 83984 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102797 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101699 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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К бесконтактному расчету за топливо прибегает более тысячи клиентов WOG ежедневно

К бесконтактному расчету за топливо прибегает более тысячи клиентов WOG ежедневно

Киев  •  УНН

 • 8410 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В апреле клиенты сети АЗК WOG получили возможность рассчитываться за топливо через уникальный сервис WOG PAY. Сегодня количество таких бесконтактных транзакций достигает около тысячи в день. Об этом УНН сообщили в компании WOG.

В WOG отметили, что сервис WOG PAY пользуется все большей популярностью среди водителей, а клиентов прибегающих к бесконтактному расчету становиться все больше и больше.

Напомним, сегодня WOG предлагает пользователям WOG PAY значительные скидки на топливо. 

Как сообщал УНН, WOG запускает на своих заправках расчет смартфоном с помощью Android Pay.

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