До Балаклії прибувають фахівці НАТО з розмінування – голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. До Балаклії на Харківщині почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази. Про це повідомила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична під час брифінгу керівництва штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Балаклії, повідомляє УНН із посиланням на “112 Україна”.
“На цю хвилину прибувають представники НАТО для того, щоб провести роботи з розмінування військової бази за вказівкою президента”, — заявила Ю.Світлична.
Раніше П.Порошенко дав термінове доручення МЗС, Міноборони і Держслужбі з надзвичайних ситуацій залучити допомогу НАТО для розмінування в Балаклії.
Нагадаємо, Мінооборони України повідомляло, що іноземні партнери вивчать можливість надання допомоги в подоланні наслідків пожежі на складах у Балаклії.
Станом на 25 березня пожежу на складах ліквідували, фіксуються поодинокі детонування боєприпасів.