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До Балаклії прибувають фахівці НАТО з розмінування – голова ОДА

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КИЇВ. 25 березня. УНН. До Балаклії на Харківщині почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази. Про це повідомила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична під час брифінгу керівництва штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Балаклії, повідомляє УНН із посиланням на “112 Україна”.

“На цю хвилину прибувають представники НАТО для того, щоб провести роботи з розмінування військової бази за вказівкою президента”, — заявила Ю.Світлична.

Раніше П.Порошенко дав термінове доручення МЗС, Міноборони і Держслужбі з надзвичайних ситуацій залучити допомогу НАТО для розмінування в Балаклії.

Нагадаємо, Мінооборони України повідомляло, що іноземні партнери вивчать можливість надання допомоги в подоланні наслідків пожежі на складах у Балаклії.

Станом на 25 березня пожежу на складах ліквідували, фіксуються поодинокі детонування боєприпасів.

Українські Національні Новини

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