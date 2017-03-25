В Балаклею прибывают специалисты НАТО по разминированию – глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Балаклею Харьковской области начали прибывать представители НАТО для разминирования территории военной базы. Об этом сообщила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная во время брифинга руководства штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Балаклее, сообщает УНН со ссылкой на “112 Украина ”.
“На эту минуту прибывают представители НАТО для того, чтобы провести работы по разминированию военной базы по указанию президента”, — заявила Ю.Светличная.
Ранее П.Порошенко дал срочное поручение МИД, Минобороны и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям привлечь помощь НАТО для разминирования в Балаклее.
Напомним, Минообороны Украины сообщало, что иностранные партнеры изучат возможность оказания помощи в преодолении последствий пожара на складах в Балаклее.
По состоянию на 25 марта пожар на складах ликвидировали, фиксируются единичные детонирования боеприпасов.