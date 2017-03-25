В Балаклею прибывают специалисты НАТО по разминированию – глава ОГА

“На эту минуту прибывают представители НАТО для того, чтобы провести работы по разминированию военной базы по указанию президента”, — заявила Ю.Светличная.

Ранее П.Порошенко дал срочное поручение МИД, Минобороны и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям привлечь помощь НАТО для разминирования в Балаклее.

Напомним, Минообороны Украины сообщало, что иностранные партнеры изучат возможность оказания помощи в преодолении последствий пожара на складах в Балаклее.

По состоянию на 25 марта пожар на складах ликвидировали, фиксируются единичные детонирования боеприпасов.