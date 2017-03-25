В Балаклею прибывают специалисты НАТО по разминированию – глава ОГА

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 39124 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104342 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119759 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178809 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130530 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125100 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117525 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106520 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107551 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103913 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Балаклею прибывают специалисты НАТО по разминированию – глава ОГА

В Балаклею прибывают специалисты НАТО по разминированию – глава ОГА

Киев  •  УНН

 • 9116 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Балаклею Харьковской области начали прибывать представители НАТО для разминирования территории военной базы. Об этом сообщила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная во время брифинга руководства штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Балаклее, сообщает УНН со ссылкой на “112 Украина ”.

“На эту минуту прибывают представители НАТО для того, чтобы провести работы по разминированию военной базы по указанию президента”, — заявила Ю.Светличная.

Ранее П.Порошенко дал срочное поручение МИД, Минобороны и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям привлечь помощь НАТО для разминирования в Балаклее.

Напомним, Минообороны Украины сообщало, что иностранные партнеры изучат возможность оказания помощи в преодолении последствий пожара на складах в Балаклее.

По состоянию на 25 марта пожар на складах ликвидировали, фиксируются единичные детонирования боеприпасов.

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