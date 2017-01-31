До аварійно-рятувальних робіт в Авдіївці залучено 230 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. До аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в Авдіївці залучено 230 осіб та 55 одиниць техніки. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
Загальну координацію заходів щодо захисту населення та проведення аварійно-відновлювальних робіт здійснює обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
“Всього до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучено 230 чол. та 55 од. техніки, у тому числі від ДСНС — 90 чол. та 30 од. техніки”, — повідомили у ДСНС.
За словами голови ДСНС Миколи Чечоткіна, у разі ускладнення ситуації в Авдіївці, ДСНС сформовано та утримується в готовності зведений аварійно-рятувальний загін загальною чисельністю близько 150 осіб., 14 одиниць електростанцій різної потужності, 22 пункти обігріву та 4 уніфікованих моторних підігрівача.
За даними Укргідрометцентру, на найближчі дві доби в Авдіївці буде утримуватись низька температура повітря (1 лютого до — 18 градусів, 2 лютого до — 10 градусів).
“Враховуючи таку ситуацію пріоритетними завданнями для місцевих органів влади та служб цивільного захисту є недопущення розмороження систем теплопостачання міста. Також узгодження питання із спеціальним координаційним центром по припиненню вогню та ОБСЄ щодо встановлення безпечних умов та вжиття заходів з відновлення у найкоротші терміни електропостачання теплоелектростанції заводу і фільтрувальної станції”, — сказав М.Чечоткін.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці готуються до можливої евакуації близько 12 тис. осіб.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці.