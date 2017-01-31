До аварійно-рятувальних робіт в Авдіївці залучено 230 осіб

ukru
Ексклюзив
12:49 • 57341 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 104966 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 109348 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 121465 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 233682 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 274136 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 200680 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 204542 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 179991 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 286393 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.7 м/с
45 %
752 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години без опадів
Популярнi новини
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 158981 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 157733 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 150871 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 140362 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 103827 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 233702 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 274153 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 212060 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 286406 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 265750 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 44083 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 54242 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 119086 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 143548 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 168086 перегляди
Актуальне
До аварійно-рятувальних робіт в Авдіївці залучено 230 осіб

До аварійно-рятувальних робіт в Авдіївці залучено 230 осіб

Київ • УНН

 • 6698 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. До аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в Авдіївці залучено 230 осіб та 55 одиниць техніки. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.

Загальну координацію заходів щодо захисту населення та проведення аварійно-відновлювальних робіт здійснює обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Всього до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучено 230 чол. та 55 од. техніки, у тому числі від ДСНС — 90 чол. та 30 од. техніки”, — повідомили у ДСНС.

За словами голови ДСНС Миколи Чечоткіна, у разі ускладнення ситуації в Авдіївці, ДСНС сформовано та утримується в готовності зведений аварійно-рятувальний загін загальною чисельністю близько 150 осіб., 14 одиниць електростанцій різної потужності, 22 пункти обігріву та 4 уніфікованих моторних підігрівача.

За даними Укргідрометцентру, на найближчі дві доби в Авдіївці буде утримуватись низька температура повітря (1 лютого до — 18 градусів, 2 лютого до — 10 градусів).

“Враховуючи таку ситуацію пріоритетними завданнями для місцевих органів влади та служб цивільного захисту є недопущення розмороження систем теплопостачання міста. Також узгодження питання із спеціальним координаційним центром по припиненню вогню та ОБСЄ щодо встановлення безпечних умов та вжиття заходів з відновлення у найкоротші терміни електропостачання теплоелектростанції заводу і фільтрувальної станції”, — сказав М.Чечоткін.

Як повідомляв УНН, в Авдіївці готуються до можливої евакуації близько 12 тис. осіб.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$271.82
Brent
$73.01
Bitcoin
$84,981.30
S&P 500
$5,660.87
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,118.34
Ethereum
$1,885.30