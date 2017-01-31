К аварийно-спасательным работам в Авдеевке привлечено 230 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. К аварийно-спасательным и другим неотложным работам в Авдеевке привлечено 230 человек и 55 единиц техники. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Общую координацию мероприятий по защите населения и проведению аварийно-восстановительных работ осуществляет областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Всего к аварийно-спасательным и другим неотложным работам привлечено 230 чел. и 55 ед. техники, в том числе от ГосЧС - 90 чел. и 30 ед. техники", - сообщили в ГосЧС.
По словам председателя ГосЧС Николая Чечеткина, в случае осложнения ситуации в Авдеевке, ГосЧС сформирован и содержится в готовности сводный аварийно-спасательный отряд общей численностью около 150 чел., 14 единиц электростанций различной мощности, 22 пункта обогрева и 4 унифицированных моторных подогревателя.
По данным Укргидрометцентра, на ближайшие двое суток в Авдеевке будет низкая температура воздуха (1 февраля до - 18 градусов, 2 февраля до - 10 градусов).
"Учитывая такую ситуацию приоритетными задачами для местных органов власти и служб гражданской защиты является недопущение размораживания систем теплоснабжения города. Также согласование вопроса со специальным координационным центром по прекращению огня и ОБСЕ по установлению безопасных условий и принятие мер по восстановлению в кратчайшие сроки электроснабжения теплоэлектростанции завода и фильтровальной станции", - сказал Н.Чечеткин.
Как сообщал УНН, в Авдеевке готовятся к возможной эвакуации около 12 тыс. человек.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов" .
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.