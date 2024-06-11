До 40 тисяч пачок на добу: на Київщині викрили підпільний цех з виробництва цигарок

У Київський області викрили підпільний цех з виробництва цигарок потужністю 40 тисяч пачок на добу. Під час обшуків правоохоронці вилучили сировини та обладнання на два мільйони гривень. Про це повідомляє поліція Київської області у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

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Зазначається, що цех знаходився на території промислових баз в Броварах. Вартість лише самого обладнання для підпільного виробництва цигарок становить понад один мільйон гривень.

Виготовлену продукцію організатори реалізовували по всій Україні як з підробленими марками акцизного податку, так і без них.

"За результатами санкціонованих обшуків вилучено лінію повного циклу для виробництва тютюнових виробів, майже 700 кг подрібненого тютюну, 1335 одиниць цигарок насипом, 2166 коробок для фасування тютюнових виробів, рулони паперу для виготовлення цигарок. Загальна вартість вилученого сягає двох мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні поліції.

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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв'ю УНН заявив, що у зменшенні кількості підробок тютюнової продукції має бути спільна зацікавленість держави та легальних виробників. При цьому має бути чітке розуміння того, що лише беззаперечні докази судових експертів дають можливість притягнути зловмисників до відповідальності.

"Саме експертиза є доказом у суді, тому це спільне завдання, як експертних установ, так і правоохоронних органів, усіх залучених державних відомств. Звісно, процеси дуже складні, далеко не всі виробники відкриті до співпраці, є й інші труднощі. В Україні є основні гравці – виробники тютюнової продукції – це великі компанії, які зацікавлені в тому, щоб і держава, і вони самі не зазнавали збитків від підробок. Адже, якщо буде менше підробок – виробник продасть більше своєї легальної продукції, отримає більший прибуток і, відповідно, більше податків надійде в державний бюджет. Вони готові надавати всі зразки, відкриті дані, всіляко співпрацювати. Однак є випадки, де все навпаки, й логічно припустити, що у тих випадках дуже багато ризиків, ідеться про дуже масштабні збитки для держави, які вимірюються величезними сумами", - зазначив Рувін.