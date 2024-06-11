До 40 тысяч пачек в сутки: в Киевской области разоблачили подпольный цех по производству сигарет

В Киевский области разоблачили подпольный цех по производству сигарет мощностью 40 тысяч пачек в сутки. Во время обысков правоохранители изъяли сырья и оборудования на два миллиона гривен. Об этом сообщает полиция Киевской области в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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Отмечается, что цех находился на территории промышленных баз в Броварах. Стоимость только самого оборудования для подпольного производства сигарет составляет более одного миллиона гривен.

Изготовленную продукцию организаторы реализовывали по всей Украине как с поддельными марками акцизного налога, так и без них.

"По результатам санкционированных обысков изъята линия полного цикла для производства табачных изделий, почти 700 кг измельченного табака, 1335 единиц сигарет насыпью, 2166 коробок для фасовки табачных изделий, рулоны бумаги для изготовления сигарет. Общая стоимость изъятого достигает двух миллионов гривен", - говорится в сообщении полиции.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН заявил, что в уменьшении количества подделок табачной продукции должна быть общая заинтересованность государства и легальных производителей. При этом должно быть четкое понимание того, что лишь неопровержимые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников к ответственности.

"Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не претерпевали убытков от подделок. Ведь, если будет меньше подделок – производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет. Они готовы предоставлять все образцы, открытые данные, всячески сотрудничать. Однако есть случаи, где все наоборот, и логично предположить, что в тех случаях очень много рисков, речь идет об очень масштабных убытках для государства, которые измеряются огромными суммами", - отметил Рувин.