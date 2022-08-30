До 34° і майже без дощів: яким в Україні буде останній день літа

Цитата

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у південних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, на крайньому півдні країни 18-23°. Вдень прогнозують 22-27°, у східній та південній частині 29-34°.

На Київщині завтра

Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-17°, вдень 23-25°.