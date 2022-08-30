До 34° и почти без дождей: каким в Украине будет последний день лета

Цитата

"Облачно. Без осадков, лишь днем в южных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

Детали

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, на крайнем юге страны 18-23°. Днем прогнозируют 22-27°, в восточной и южной части 29-34°.

В Киевской области завтра

Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-17°, днем 23-25°.