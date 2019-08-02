До 300 тисяч жителів Закарпатської області мають паспорти Угорщини – Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. До 300 тисяч жителів Закарпатської області мають угорські паспорти. Про це заявив в інтерв’ю Радіо НВ головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
Водночас він не став озвучувати точні цифри, оскільки це “розкриє засоби і методи”, якими військова прокуратура збирає докази.
“Відносно угорців в Закарпатті — ці цифри обраховуються до 10% населення Закарпаття. Порахуйте, скільки це є — більше 1,2 мільйона проживають на території Закарпаття, от більше 120 тисяч, а за опрацьованими нами даними — до 300 тисяч громадян України отримали угорські паспорти” , — заявив Матіос.
З його слів, відповідні дані про наявність подвійного громадянства збираються, зокрема, для ідентифікації українців, що мають доступ до державної таємниці та/або перебувають на офіційних постах, і, в разі вчинення ними будь-яких злочинів, проведення подальших процесуальних дій з урахуванням цієї інформації.
Як повідомляв УНН, зі слів Матіоса, на даний момент значна частина жителів Донецької і Луганської областей, які отримали російські паспорти, ідентифікована.