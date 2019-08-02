Декого з тих, хто отримав паспорти РФ на Донбасі, допитали - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На даний момент значна частина жителів Донецької і Луганської областей, які отримали російські паспорти, ідентифікована. Про це заявив в інтерв'ю Радіо НВ головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
Документи Російської Федерації вже отримали понад 13 тисяч осіб, підкреслив він.
“У нас є повна картина, нами зараз — в процесі слідства — встановлюються всі, хто отримав таке громадянство, як в частині Донецької і Луганської областей — це великі цифри. ... На даний момент ми фактично володіємо ситуацією по більше 13 тисячах осіб — значна частина їх ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування”, — повідомив Матіос.
Головний військовий прокурор додав, що слідчі діють в законний спосіб, а деякі люди, які звернулися за отриманням паспорта РФ, вже допитані під час перетину ними КПВВ на Донбасі.
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Нагадаємо, 17 липня президент РФ Володимир Путін вчергове розширив категорії громадян України, які можуть претендувати на спрощене отримання російського громадянства. Згідно з документом, на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати українці, які проживали не тільки в “окремих районах Донецької та Луганської областей України” (непідконтрольних уряду України територіях), а загалом жителі цих областей.
Українське МЗС засудило спрощення Росією набуття російського громадянства жителями Донбасу, вказавши, що укази Кремля щодо “паспортизації” не визнаються українською стороною.
Як повідомляв УНН, за даними ЗМІ, заявки на отримання паспортів РФ подали близько 30 тис. жителів ОРДЛО.