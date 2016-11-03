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До 2030 року смертність від раку серед жінок зросте до 60% - вчені

До 2030 року смертність від раку серед жінок зросте до 60% - вчені

Київ • УНН

 • 10166 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. До 2030 року від раку будуть щорічно вмирати близько 5,5 мільйона жінок, що можна порівняти з населенням усієї Данії. Про це пише The Guardian з посиланням на дослідження Американського онкологічного товариства, передає УНН.

Так, смертність від раку серед жінок зросте на 60% за два неповних десятиліття.

За даними вчених, найбільш поширеним видом захворювання стане рак грудей.

До групи ризику потрапляють жінки з бідних країн і країн із середнім рівнем доходу. За словами медиків, більшості смертей від раку можна запобігти.

"Найчастіше від раку помирають молоді жінки і жінки середнього віку, що стає важким тягарем для їхніх сімей та економіки", - зазначив старший віце-президент департаменту глобальної охорони здоров'я в онкологічному товаристві Саллі Ковал.

Згідно з даними дослідників центру Лансет, до 2030 року рак грудей буде діагностований у 3,2 мільйона жінок, що майже вдвічі більше, ніж кількість хворих у 2015 році.

Захворюваність на рак шийки матки до 2030 року виросте як мінімум на чверть, перевищивши 700 тисяч випадків.

Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%.

Нагадаємо, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є саме своєчасна діагностика і профілактика.

Так, лікарі стверджують, що у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку, то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.

На переконання лікаря-онколога Антона Шкіряка з Клініки Спіженка, основним принципом у лікуванні раку є мульдисциплінарний підхід.

Також нагадаємо, за словами директора Національного інститут раку Олени Колеснік, як партнерів держави у боротьбі з раком треба залучати приватні онкоцентри.

 

Українські Національні Новини

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