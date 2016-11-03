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К 2030 году смертность от рака среди женщин вырастет до 60% - ученые

К 2030 году смертность от рака среди женщин вырастет до 60% - ученые

Киев • УНН

 • 10166 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. К 2030 году от рака будут ежегодно умирать около 5,5 миллиона женщин, что сопоставимо с населением всей Дании. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование Американского онкологического общества, передает УНН.

Так, смертность от рака среди женщин вырастет на 60% за два неполных десятилетия.

По данным ученых, наиболее распространенным видом заболевания станет рак груди.

В группу риска попадают женщины из бедных стран и стран со средним уровнем дохода. По словам медиков, большинство смертей от рака можно предотвратить.

"Чаще всего от рака умирают молодые женщины и женщины среднего возраста, что становится тяжелым бременем для их семей и экономики", - отметил старший вице-президент департамента глобального здравоохранения в онкологическом обществе Салли Ковал.

Согласно данным исследователей центра Лансет, к 2030 году рак груди будет диагностирован у 3,2 миллиона женщин, что почти вдвое больше, чем количество больных в 2015 году.

Заболеваемость раком шейки матки в 2030 году вырастет как минимум на четверть, превысив 700  тысяч случаев.

Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года возрастет на 45% .

Напомним, по словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основным инструментом в борьбе с раком является именно своевременная диагностика и профилактика .

Так, врачи утверждают, что в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака, то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высокий .

По мнению врача-онколога Антона Шкиряка  из Клиники Спиженко, основным принципом в лечении рака является мульдисциплинарный подход .

Также напомним, по словам директора Национального института рака Елены Колесник, как партнеров государства в борьбе с раком надо привлекать частные онкоцентры .

 

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