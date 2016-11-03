До 2030 року кількість випадків захворювань на рак шийки матки може зрости на 25%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. До 2030 року кількість випадків раку шийки матки може зрости принаймні на 25%, передає УНН з посиланням на дані, опубліковані у медичному журналі Lancet.
Так, за даними видання, мова іде про країни з низьким та середнім рівнем доходу.
Водночас, за даними дослідження Американського онкологічного товариства, сьогодні такий вид злоякісної пухлини, як рак є другою за значимістю причиною смерті після серцево-судинних захворювань.
"Усім чотирьом з найбільш смертоносним видам раку (молочної залози, шлунку, легенів і рак шийки матки) можна запобігти, якщо виявити на ранній стадії, коли лікування є більш дієвим", - резюмують вчені.
Додамо, що сьогодні лікування раку шийки матки можливе за допомогою хірургічного втручання, променевої терапії та хіміотерапії.
Зокрема, променева терапія є методом радикального лікування хворих на рак шийки матки.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, досягнення сучасної фізики дозволили значно удосконалити методи лікування онкозахворювань.
Також нагадаємо, у Києві провели успішну операцію з видалення п'яти метастазів раку молочної залози.