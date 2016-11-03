До 2030 года количество случаев заболеваний раком шейки матки может вырасти на 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. До 2030 года количество случаев рака шейки матки может вырасти минимум на 25%, передает УНН со ссылкой на данные, опубликованные в медицинском журнале Lancet.
Так, по данным издания, речь идет о странах с низким и средним уровнем дохода.
В то же время, по данным исследования Американского онкологического общества, сегодня такой вид злокачественной опухоли, как рак является второй по значимости причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний.
"Все четыре самых смертоносных вида рака (молочной железы, желудка, легких и рак шейки матки) можно предотвратить, если выявить на ранней стадии, когда лечение является наиболее эффективным", - резюмируют ученые.
Добавим, что сегодня лечение рака шейки матки возможно с помощью хирургического вмешательства, лучевой терапии и химиотерапии.
В частности, лучевая терапия является методом радикального лечения больных раком шейки матки.
Напомним, как сообщал УНН, достижения современной физики позволили значительно усовершенствовать методы лечения онкозаболеваний.
Также напомним, в Киеве провели успешную операцию по удалению пяти метастазов рака молочной железы.