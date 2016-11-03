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15 марта, 19:03 • 114111 просмотра

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15 марта, 13:44 • 163532 просмотра

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До 2030 года количество случаев заболеваний раком шейки матки может вырасти на 25%

До 2030 года количество случаев заболеваний раком шейки матки может вырасти на 25%

Киев • УНН

 • 10049 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. До 2030 года количество случаев рака шейки матки может вырасти минимум на 25%, передает УНН со ссылкой на данные, опубликованные в медицинском журнале Lancet.

Так, по данным издания, речь идет о странах с низким и средним уровнем дохода.

В то же время, по данным исследования Американского онкологического общества, сегодня такой вид злокачественной опухоли, как рак является второй по значимости причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний.

"Все четыре самых смертоносных вида рака (молочной железы, желудка, легких и рак шейки матки) можно предотвратить, если выявить на ранней стадии, когда лечение является наиболее эффективным", - резюмируют ученые.

Добавим, что сегодня лечение рака шейки матки возможно с помощью хирургического вмешательства, лучевой терапии и химиотерапии.

В частности, лучевая терапия является методом радикального лечения больных раком шейки матки.

Напомним, как сообщал УНН, достижения современной физики позволили значительно усовершенствовать методы лечения онкозаболеваний.

Также напомним, в Киеве провели успешную операцию по удалению пяти метастазов рака молочной железы.

Украинские Национальные Новости

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