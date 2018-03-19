До 2020 року Польща щороку прийматиме близько 300 тисяч українських заробітчан
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Згідно із прогнозом національного банку Польщі, до кінця 2020 року на польський ринок праці щороку приїжджатиме більше 200-300 тисяч українців. Про це на круглому столі "Майбутнє ринку праці в Україні" сказав президент Конфедерації роботодавців України Олег Шевчук, передає кореспондент УНН.
"Прогноз національного банку Польщі говорить про те, що до кінця 2020 року на польський ринок праці приїжджатиме більше 200-300 тисяч українців щороку", - сказав він.
Як уточнив Шевчук, Польща - єдина країна Шенгенської зони та Євросоюзу, котра передбачає офіційне працевлаштування не громадян Польщі, які приїжджають у рамках безвізу.
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За його словами, сьогодні показник безробіття у Польщі, найнижчий за останні 20 років і один із найнижчих у Європі - менше 5%.
"Брак робочої сили польська влада дуже успішно поповнює, насамперед, за рахунок трудових мігрантів з України. У Польщі діють спеціальні маркетингові пропозиції для українських заробітчан. Наприклад, мобільні оператори пропонують спеціальні пакети послуг для українців, що працюють у Польщі", - звернув увагу Шевчук.
Нагадаємо, у Польщі нарахували більше двох мільйонів мігрантів з України.