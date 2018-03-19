К 2020 году Польша ежегодно будет принимать около 300 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Согласно прогнозу Национального банка Польши, до конца 2020 года на польский рынок труда будет ежегодно приезжать больше 200-300 тысяч украинцев. Об этом на круглом столе "Будущее рынка труда в Украине" сказал президент Конфедерации работодателей Украины Олег Шевчук, передает корреспондент УНН.
"Прогноз Национального банка Польши говорит о том, что до конца 2020 года на польский рынок труда будет приезжать больше 200-300 тысяч украинцев ежегодно", - сказал он.
Как уточнил Шевчук, Польша - единственная страна Шенгенской зоны и Евросоюза, которая предусматривает официальное трудоустройство не граждан Польши, которые приезжают в рамках безвиза.
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По его словам, сегодня показатель безработицы в Польше, самый низкий за последние 20 лет и один из самых низких в Европе - менее 5%.
"Нехватку рабочей силы польские власти очень успешно пополняет прежде всего за счет трудовых мигрантов из Украины. В Польше действуют специальные маркетинговые предложения для украинских гастарбайтеров. Например, мобильные операторы предлагают специальные пакеты услуг для украинцев, работающих в Польше", - обратил внимание Шевчук.
Напомним, в Польше насчитали более двух миллионов мигрантов из Украины.