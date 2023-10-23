До 100 тисяч гривень за робочі місця для осіб з інвалідністю: в Одеській ОВА радять роботодавцям звернутися за компенсацією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер нагадав підприємцям про можливість отримати до 100,5 тис. грн за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, передає УНН.
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Мова про компенсацію фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю І та ІІ групи, яка надається відповідно до постанови КМУ від 22.08.2023 № 893.
«Роботодавець може отримати грошову компенсацію у сумі, що не перебільшує 100,5 тис. грн (15 мінімальних зарплат) - за осіб з інвалідністю І групи та до 67,0 тис. грн (10 мінімальних зарплат) - за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю ІІ групи», - інформує Кіпер.
За детальною інформацією очільник ОВА порадив роботодавцям звернутися до Одеського обласного центру зайнятості (найближчого центру зайнятості) за телефонами гарячої лінії:
+38(066)826 09 65;
+38(095)045 02 83;
+38(097)037 00 96 - мікрогрант
або контакт-центру Державної служби зайнятості: 0800 600 288.