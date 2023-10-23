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До 100 тисяч гривень за робочі місця для осіб з інвалідністю: в Одеській ОВА радять роботодавцям звернутися за компенсацією

Київ • УНН

 • 210372 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер нагадав підприємцям про можливість отримати до 100,5 тис. грн за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, передає УНН.

До 100 тисяч гривень за робочі місця для осіб з інвалідністю: в Одеській ОВА радять роботодавцям звернутися за компенсацією

Деталі

Мова про компенсацію фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю І та ІІ групи, яка надається відповідно до постанови КМУ від 22.08.2023 № 893.

«Роботодавець може отримати грошову компенсацію у сумі, що не перебільшує 100,5 тис. грн (15 мінімальних зарплат) - за осіб з інвалідністю І групи та до 67,0 тис. грн (10 мінімальних зарплат) - за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю ІІ групи», - інформує Кіпер.

За детальною інформацією очільник ОВА порадив роботодавцям звернутися до Одеського обласного центру зайнятості (найближчого центру зайнятості) за телефонами гарячої лінії:

+38(066)826 09 65;

+38(095)045 02 83;

+38(097)037 00 96 - мікрогрант

або контакт-центру Державної служби зайнятості: 0800 600 288.

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