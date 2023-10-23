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До 100 тысяч гривен за рабочие места для лиц с инвалидностью: в Одесской ОВА советуют работодателям обратиться за компенсацией

Киев • УНН

 • 210372 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер напомнил предпринимателям о возможности получить до 100,5 тыс. грн за обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью, передает УНН.

До 100 тысяч гривен за рабочие места для лиц с инвалидностью: в Одесской ОВА советуют работодателям обратиться за компенсацией

Детали

Речь о компенсации фактических расходов за обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью I и II группы, которая предоставляется в соответствии с постановлением КМУ от 22.08.2023 № 893.

«Работодатель может получить денежную компенсацию в сумме, не превышающей 100,5 тыс. грн (15 минимальных зарплат) - за лиц с инвалидностью I группы и до 67,0 тыс. грн (10 минимальных зарплат) - за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью II группы», - информирует Кипер.

За подробной информацией глава ОГА посоветовал работодателям обратиться в Одесский областной центр занятости (ближайший центр занятости) по телефонам горячей линии:

+38(066)826 09 65;

+38(095)045 02 83;

+38(097)037 00 96 - микрогрант

или контакт-центра Государственной службы занятости: 0800 600 288.

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