До 100 тысяч гривен за рабочие места для лиц с инвалидностью: в Одесской ОВА советуют работодателям обратиться за компенсацией
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер напомнил предпринимателям о возможности получить до 100,5 тыс. грн за обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью, передает УНН.
Детали
Речь о компенсации фактических расходов за обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью I и II группы, которая предоставляется в соответствии с постановлением КМУ от 22.08.2023 № 893.
«Работодатель может получить денежную компенсацию в сумме, не превышающей 100,5 тыс. грн (15 минимальных зарплат) - за лиц с инвалидностью I группы и до 67,0 тыс. грн (10 минимальных зарплат) - за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью II группы», - информирует Кипер.
За подробной информацией глава ОГА посоветовал работодателям обратиться в Одесский областной центр занятости (ближайший центр занятости) по телефонам горячей линии:
+38(066)826 09 65;
+38(095)045 02 83;
+38(097)037 00 96 - микрогрант
или контакт-центра Государственной службы занятости: 0800 600 288.