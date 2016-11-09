“ДНР” і “ЛНР” планують привітати Д.Трампа з перемогою “офіційною нотою”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Влада самопроголошених ДНР і ЛНР планує привітати з перемогою на президентських виборах в США Дональда Трампа “офіційною нотою”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила координатор громадянської мережі “ОПОРА” Ольга Айвазовська, передає УНН.
“...нотку клоунади додають плани ОРДЛО привітати Трампа з перемогою від імені псевдоструктур „офіційною нотою“! Там і цілий міністр є на цю тему!”, — повідомила О.Айвазовська після засідання контактної групи у Мінську.
Координатор громадянської мережі “ОПОРА” відзначила, що у Мінську "в очі кинулась бравада та злорадність представників РФ та ОРДЛО щодо перемоги Трампа на виборах в США".
Разом з тим, О.Айвазовська додала, що "в Москві недооцінюють роль Республіканської партії, яка отримала практично абсолютну владу. Республіканці та їх внутрішньо партійні лідери завжди були більш жорсткими до РФ, ніж демократи".
"Переконана, що Україні потрібно знайти ключики до політичних акторів та працювати в напрямку реалізації історично послідовної позиції республіканців в цілому. Випробування та тести для славнозвісної американської системи стримування і противаг почнуться досить скоро, але це не означає, що вона не спрацює. Так от, друзі мої, з РФ можна лише очікувати те, що після закінчення honey moon, ті, що раділи Трампу, першими ж почнуть його ганьбити. Вони якось забули про летальну зброю, чи військову підтримку, надання якої Україні активно підтримували саме республіканці", - написала вона.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.