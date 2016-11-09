"ДНР" и "ЛНР" планируют поздравить Д.Трампа с победой "официальной нотой"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР планируют поздравить с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа "официальной нотой". Об этом на своей странице в Facebook сообщила координатор гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает УНН.
"...Нотку клоунады добавляют планы ОРДЛО поздравить Трампа с победой от имени псевдоструктур "официальной нотой"! Там и целый министр есть на эту тему!", - Сообщила О. Айвазовская после заседания контактной группы в Минске.
Координатор гражданской сети "ОПОРА" отметила, что в Минске "в глаза бросилась бравада и злорадство представителей РФ и ОРДЛО относительно победы Трампа на выборах в США".
Вместе с тем, О.Айвазовская добавила, что "в Москве недооценивают роль Республиканской партии, получившей практически абсолютную власть. Республиканцы и их внутрение партийные лидеры всегда были более жесткими к РФ, чем демократы".
"Убеждена, что Украине нужно найти ключики к политическим актерам и работать в направлении реализации исторически последовательной позиции республиканцев в целом. Испытания и тесты для знаменитой американской системы сдержек и противовесов начнутся довольно скоро, но это не значит, что она не сработает. Так вот, друзья мои, с РФ можно только ожидать, что после окончания honey moon, те, что радовались Трампу, первыми же начнут его позорить. Они как-то забыли о летальном оружии, или военное поддержке, предоставление которой Украине активно поддерживали именно республиканцы", - написала она.
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.