"ДНР" и "ЛНР" планируют поздравить Д.Трампа с победой "официальной нотой"

"...Нотку клоунады добавляют планы ОРДЛО поздравить Трампа с победой от имени псевдоструктур "официальной нотой"! Там и целый министр есть на эту тему!", - Сообщила О. Айвазовская после заседания контактной группы в Минске.

Координатор гражданской сети "ОПОРА" отметила, что в Минске "в глаза бросилась бравада и злорадство представителей РФ и ОРДЛО относительно победы Трампа на выборах в США".

Вместе с тем, О.Айвазовская добавила, что "в Москве недооценивают роль Республиканской партии, получившей практически абсолютную власть. Республиканцы и их внутрение партийные лидеры всегда были более жесткими к РФ, чем демократы".

"Убеждена, что Украине нужно найти ключики к политическим актерам и работать в направлении реализации исторически последовательной позиции республиканцев в целом. Испытания и тесты для знаменитой американской системы сдержек и противовесов начнутся довольно скоро, но это не значит, что она не сработает. Так вот, друзья мои, с РФ можно только ожидать, что после окончания honey moon, те, что радовались Трампу, первыми же начнут его позорить. Они как-то забыли о летальном оружии, или военное поддержке, предоставление которой Украине активно поддерживали именно республиканцы", - написала она.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.