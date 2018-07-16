Дніпряни все частіше труяться неякісною їжею: понад 1,5 тис. випадків з початку року

"З початку року на території Дніпра зареєстрований 1501 випадок ГКІ. Станом на аналогічний період 2017 року було 2267 випадків. Але це не означає, що ситуація є благополучною. Просто в 2017 році був зареєстрований пік захворюваності. У 2018 році в області було зареєстровано 4 спалахи ГКІ: 2 в Дніпрі - у дитячому садку і багатодітній родині, 1 спалах серед дорослих в Дніпровському районі і спалах сальмонельозу в місті Кривий Ріг", - сказала вона.

Найчастіше дніпряни труяться продуктами, придбаними на стихійних ринках. Про це розповів заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КУ "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Андрій Подольний.

"За період першого півріччя 2018 року за медичною допомогою в Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 звернулося 12 осіб з ознаками ГКІ. З бесіди з пацієнтами з'ясувалося, що у 80% випадках продукти харчування були придбані на стихійних ринках, а в 20% пов'язують з неправильним зберіганням вже приготованих продуктів харчування", - підкреслив він.

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Також Подольний пояснив, як можна розпізнати гостру кишкову інфекцію самостійно.

"Розпізнати кишкову інфекцію самостійно не складно, перші симптоми включають в себе підвищення температури тіла, нудоту, відсутність апетиту, неодноразову блювоту, діарею і колючо-ріжучі болі в животі, які наступають після вживання в їжу неякісних продуктів. Однак важкість стану може визначити лише лікар, який оцінить симптоми і призначить лікування", - уточнив він.

Українцям слід негайно звернутися до свого сімейного лікаря, якщо спостерігається багаторазова діарея і блювота, а також якщо діарея супроводжується наявністю кров'яних прожилок і слизу в калі, темним дьогтеподібним калом, температурою тіла вище 38 С, вираженою слабкістю і болями в животі, додав лікар.

Нагадаємо, як повідомив раніше політик Сергій Тригубенко, десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь в рік по країні. Сьогодні ця цифра досягає значення 200 випадків.

"Є збільшення мінімум в 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює", - резюмував Тригубенко, зазначивши, що ситуація зміниться лише тоді, коли "запрацює принцип особистої відповідальності" у виробника і продавця неякісних продуктів.