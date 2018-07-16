Дніпряни все частіше труяться неякісною їжею: понад 1,5 тис. випадків з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Дніпропетровській області та в місті Дніпро спостерігається тенденція до збільшення кількості епідемічних ускладнень та спалахів інфекційних хвороб, в тому числі, гострих кишкових інфекцій. Про це під час прес-конференції журналістам повідомила завідуюча відділенням профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Тетяна Баскакова, передає УНН.
"З початку року на території Дніпра зареєстрований 1501 випадок ГКІ. Станом на аналогічний період 2017 року було 2267 випадків. Але це не означає, що ситуація є благополучною. Просто в 2017 році був зареєстрований пік захворюваності. У 2018 році в області було зареєстровано 4 спалахи ГКІ: 2 в Дніпрі - у дитячому садку і багатодітній родині, 1 спалах серед дорослих в Дніпровському районі і спалах сальмонельозу в місті Кривий Ріг", - сказала вона.
Найчастіше дніпряни труяться продуктами, придбаними на стихійних ринках. Про це розповів заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КУ "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Андрій Подольний.
"За період першого півріччя 2018 року за медичною допомогою в Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 звернулося 12 осіб з ознаками ГКІ. З бесіди з пацієнтами з'ясувалося, що у 80% випадках продукти харчування були придбані на стихійних ринках, а в 20% пов'язують з неправильним зберіганням вже приготованих продуктів харчування", - підкреслив він.
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Також Подольний пояснив, як можна розпізнати гостру кишкову інфекцію самостійно.
"Розпізнати кишкову інфекцію самостійно не складно, перші симптоми включають в себе підвищення температури тіла, нудоту, відсутність апетиту, неодноразову блювоту, діарею і колючо-ріжучі болі в животі, які наступають після вживання в їжу неякісних продуктів. Однак важкість стану може визначити лише лікар, який оцінить симптоми і призначить лікування", - уточнив він.
Українцям слід негайно звернутися до свого сімейного лікаря, якщо спостерігається багаторазова діарея і блювота, а також якщо діарея супроводжується наявністю кров'яних прожилок і слизу в калі, темним дьогтеподібним калом, температурою тіла вище 38 С, вираженою слабкістю і болями в животі, додав лікар.
Нагадаємо, як повідомив раніше політик Сергій Тригубенко, десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь в рік по країні. Сьогодні ця цифра досягає значення 200 випадків.
"Є збільшення мінімум в 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює", - резюмував Тригубенко, зазначивши, що ситуація зміниться лише тоді, коли "запрацює принцип особистої відповідальності" у виробника і продавця неякісних продуктів.