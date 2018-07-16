Днепряне все чаще травятся некачественной едой: свыше 1,5 тыс. случаев с начала года

"С начала года на территории Днепра зарегистрирован 1501 случай ОКИ. По состоянию на аналогичный период 2017 году было 2267 случаев. Но это не означает, что ситуация является благополучной. Просто в 2017 году был зарегистрирован пик заболеваемости. В 2018 году в области было зарегистрировано 4 вспышки ОКИ: 2 в Днепре – в детском саду и многодетной семье, 1 вспышка среди взрослых в Днепровском районе и вспышка сальмонеллеза в городе Кривой Рог", – сказала она.

Чаще всего днепряне травятся продуктами, приобретенными на стихийных рынках. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения КУ "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №3" Андрей Подольный.

"За период первого полугодия 2018 года за медицинской помощью в Центр первичной медико-санитарной помощи №3 обратилось 12 человек с признаками ОКИ. Из беседы с пациентами выяснилось, что в 80% случаев продукты питания были приобретены на стихийных рынках, а в 20% связывают с неправильным хранением уже приготовленных продуктов питания", - подчеркнул он.

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Также Подольный пояснил, как можно распознать острую кишечную инфекцию самостоятельно.

"Распознать кишечную инфекцию самостоятельно не составляет труда, первые симптомы включают в себя повышение температуры тела, тошноту, отсутствие аппетита, неоднократную рвоту, диарею и колюще-режущие боли в животе, которые наступают после употребления в пищу некачественных продуктов. Однако тяжесть состояния может определить только врач, который оценит симптомы и назначит лечение", - уточнил он.

Украинцам следует немедленно обратиться к своему семейному врачу, если наблюдается многократная диарея и рвота, а также если диарея сопровождается наличием кровяных прожилок и слизи в кале, темным дегтеобразным стулом, температурой тела выше 38 С, выраженной слабостью и болями в животе, добавил врач.

Напомним, как сообщил ранее политик Сергей Тригубенко, десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год по стране. Сегодня эта цифра достигает значения 200 случаев.

"Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украиной модель администрирования продуктового рынка просто не работает", - резюмировал Тригубенко, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда "заработает принцип личной ответственности" у производителя и продавца некачественных продуктов.